Qatar 2022, Al Thani emozionato: «Tutto questo è per il bene dell’umanità»

L’emiro Al Thani ha lanciato un messaggio pieno di emozione nel giorno della cerimonia di inaugurazione di Qatar 2022

L’emiro Al Thani, in occasione della cerimonia d’inaugurazione di Qatar 2022, ha lanciato un messaggio a tutto il mondo. Le sue dichiarazioni:

«Abbiamo lavorato duramente con tanta gente per allestire un torneo di successo. Abbiamo profuso tutti i nostri sforzi per il bene dell’umanità e finalmente è arrivato il giorno che tutti aspettavamo. Per i prossimi 28 giorni seguiremo, con tutto il mondo, la grande festa del calcio in un ambiente di umana e civile comunicazione. Persone di paesi e razze diverse arriveranno in Qatar e molti condivideranno queste emozioni davanti agli schermi. È bello che i popoli celebrino le loro diversità e ciò che li unisce. Auguro a tutti di giocare un calcio magnifico, di vivere gioie e che siano giorni che ispirino bontà e speranza. Benvenuti e buona fortuna a tutti!».