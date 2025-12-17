Pulisic cerca gloria a Riad: l’americano vuole il bis in Supercoppa e guida un Milan incerottato

Pulisic, l’attaccante americano cerca il bis in Supercoppa Italiana dopo la vittoria di gennaio ed è pronto a guidare un Milan incerottato

Christian Pulisic e la Supercoppa Italiana: un legame che a Riad profuma di gloria. Come titola stamattina La Gazzetta dello Sport, il “diabolico” numero 11 rossonero si appresta a vestire nuovamente i panni del trascinatore nella semifinale di domani contro il Napoli.

Il quotidiano milanese ricorda quanto l’impatto dell’americano sia stato devastante nella scorsa edizione del trofeo, giocata proprio in Arabia Saudita:

Glaciale dal dischetto, segnò il per superare la Juventus. Finale: Firmò la rete del pareggio nella rimonta contro l’Inter, aprendo la strada alla vittoria del trofeo da parte del Diavolo.

Pulisic leader in un attacco d’emergenza

Quest’anno il compito di Pulisic sarà ancora più gravoso. Con Santiago Gimenez destinato all’operazione e Rafael Leao non ancora al meglio della condizione (partirà probabilmente dalla panchina), Christian è il punto fermo dell’attacco di Massimiliano Allegri.

In coppia con un Nkunku a caccia di riscatto, l’ex Chelsea dovrà mettere in campo tutta la sua esperienza internazionale e la sua freddezza sotto porta per guidare il Milan verso l’atto conclusivo del torneo. In un momento in cui il mercato cerca disperatamente un nuovo “numero 9” (con Füllkrug in pole), Pulisic resta la certezza assoluta, l’uomo delle finali che vuole confermarsi “Super…uomo” nel deserto saudita.