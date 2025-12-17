News
Leao, assalto alla Supercoppa: Allegri recupera il portoghese, queste le sensazioni in vista del Napoli
Leao è perfettamente recuperato e sarà a disposizione per la sfida di domani contro il Napoli ma difficilmente partirà dal primo minuto
Ottime notizie per Massimiliano Allegri sul fronte offensivo. Come riportato in prima pagina dal Corriere dello Sport, Rafael Leao ha recuperato dall’infortunio ed è partito regolarmente ieri pomeriggio con il resto del gruppo rossonero alla volta dell’Arabia Saudita.
La presenza del numero 10 nella delegazione atterrata a Riad è un segnale fondamentale per il morale e per le opzioni tattiche del Milan in vista della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, in programma domani sera.
Leao, gestione e condizioni
Nonostante il recupero lampo, lo staff tecnico rossonero valuta con estrema attenzione il suo impiego:
- Stato di forma: Leao non è ancora considerato al 100% della condizione atletica.
- Ballottaggio: Proprio per evitare ricadute, è difficile che possa partire titolare nella sfida secca contro gli azzurri di Conte.
- Arma a gara in corso: L’idea di Allegri sembra essere quella di portarlo in panchina e utilizzarlo come “spacca-partita” nel secondo tempo, qualora il match dovesse restare bloccato o necessitare di una fiammata individuale.
Il recupero di Leao, unito all’accelerazione per l’affare “low cost” che porta a Niclas Füllkrug, ridà ossigeno a un attacco che ha sofferto tremendamente nelle ultime uscite tra campionato e coppe.