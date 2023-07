L’affare di mercato Pulisic Milan è in dirittura d’arrivo. Ecco l’idea del Milan per le visite mediche e come lo utilizzerebbe Pioli

secondo Gianluca Di Marzio non c’è ancora un programma di visite mediche ma l’idea del Milan è farlo arrivare il prima possibile, insieme a Reijnders che il rossoneri puntano a chiudere come operazione. Pioli lo vuole usare da esterno destro e trequartista o quando necessario per far rifiatare Leao.