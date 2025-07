Pulisic vuole solo il Milan, respinge l’offerta: la risposta senza esitare

Pulisic crede nel progetto Milan, il calciatore statunitense respinge le avance economiche del club arabo

Nelle scorse ore, il nome di Christian Pulisic, il talentuoso trequartista americano e punto di riferimento offensivo del Milan, è stato al centro di un tentativo di approccio da parte dell’Al-Nassr. Il club della Saudi Pro League, noto per la sua aggressiva campagna acquisti che ha già portato diverse stelle del calcio europeo in Medio Oriente, ha sondato il terreno per capire la disponibilità del giocatore. Tuttavia, la risposta da parte di Pulisic è stata chiara e decisa: un netto rifiuto.

Secondo quanto riportato da Antonio Vitiello, giornalista esperto di mercato rossonero, la volontà del “Capitan America” è quella di rimanere nel calcio europeo e, nello specifico, continuare la sua avventura con il Diavolo. Arrivato in Italia con l’obiettivo di rilanciarsi e dimostrare appieno il suo valore dopo l’esperienza al Chelsea, Pulisic ha trovato nel Milan l’ambiente ideale per esprimere le sue qualità, diventando rapidamente uno degli elementi chiave della squadra. La sua rapidità, la sua abilità nel dribbling e la sua visione di gioco lo hanno reso un beniamino dei tifosi del club di Milano.

Il suo “no” alla Saudi Pro League non sorprende, considerando che il giocatore è ancora nel pieno della sua carriera e aspira a competere ai massimi livelli del calcio mondiale. L’attrattiva economica dei club sauditi è innegabile, con contratti faraonici offerti a molti calciatori, ma per Pulisic il progetto tecnico e le ambizioni sportive sembrano avere la priorità. La sua intenzione è quella di proseguire il suo percorso di crescita e contribuire ai successi del club sette volte campione d’Europa, che si sta preparando per affrontare la prossima stagione con rinnovate ambizioni sia in campionato che nelle coppe.

La situazione si chiude quindi con una conferma della centralità di Pulisic nel progetto tecnico dei rossoneri. A meno di scenari imprevedibili o di situazioni in cui il giocatore venisse “costretto ad accettare” – ipotesi che al momento appare remota e poco plausibile data la sua ferma volontà – il futuro del trequartista americano è saldamente legato al Milan. I tifosi del Diavolopossono tirare un sospiro di sollievo, sapendo che uno dei loro talenti più luminosi non è attratto dalle sirene del campionato saudita e continuerà a illuminare il gioco del club lombardo.