Pulisic, nessuno come lo statunitense nel Milan. Tanti gol e assist per il centrocampista statunitense

Christian Pulisic è stato protagonista della rimonta andata in scena in Lecce-Milan con una doppietta. Il centrocampista statunitense, da quando è arrivato nell’estate del 2023, è stato il migliore in Serie A per realizzazioni tra i rossoneri.

L’ex Chelsea e Borussia Dortumund ha segnato 20 gol e messo a segno 14 assist nelle due stagioni 2023/2024 e 2024/2025. Nessuno come lui tra le fila del Diavolo.