Psg, Leonardo aveva fatto un tentativo per Kessie: la risposta del Milan

Il Psg avrebbe avanzato un’offerta per Kessie: decisa la risposta del Milan a Leonardo. Ecco qual è stata

Secondo quanto riportato da Luca Momblano di Juventibus, il PSG avrebbe già avanzato un’offerta per Kessie che però è stata gentilmente declinata dalla società rossonera.

Nessun dubbio riguardo il futuro del centrocampista ivoriano che però andrà in scadenza nel 2022. Il Milan deve affrettarsi a rinnovargli il contratto per non ritrovarsi un’altra grana in casa come avvenuto quest’anno con Calhanoglu e Donnarumma.