Progetto Superlega? L’opinione di Shevchenko

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha scritto una bellissima lettera al calcio: la sua opinione sulla Superlega

Nella sua lunga lettera dedicato al calcio, Andriy Shevchenko ha parlato anche del progetto Superlega:

«Per loro, il calcio è ‘noioso’ e deve cambiare per adattarsi alla loro idea di ‘divertente’. Così sono finiti come meritavano, persi nel vuoto dei loro pensieri vuoti. Lo ammetto, i leader politici di tutta Europa mi hanno sorpreso capendo cosa significa il nostro bel gioco per la società moderna. Da uomo di calcio li ringrazio tutti. Mio caro calcio, con questa letterina voglio ringraziarti per tante cose che mi hai insegnato e che mi hai dato! Grazie per il privilegio di giocare negli stadi più belli del mondo e nelle competizioni più straordinarie. Grazie per avermi donato i compagni e gli amici con cui ho vissuto e condiviso migliaia di battaglie. Grazie per i grandi avversari dai quali ho imparato tanto. Grazie alle sofferenze e alle sconfitte, mi hanno reso più forte. Grazie anche per gli allenatori, le nostre figure paterne, che ci hanno guidato verso una corretta crescita. Grazie per le coppe e gli scudetti vinti, soprattutto per la Champions League. E grazie per la gioia dei gol, quella è immensa come nessun’altra».

