Rinnovo Jovic, il serbo resta in BILICO! Questo aspetto farà la DIFFERENZA, Furlani lo avvisa

Rinnovo Jovic, il futuro del serbo resta in bilico: Milan orientato al rinnovo ma le ultime tre partite saranno decisive

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan deve ancora sciogliere le riserve anche per quanto riguarda il futuro di Luka Jovic, in scadenza di contratto al termine della stagione.

Il club rossonero è orientato al prolungamento annuale dell’ex Fiorentina ma Furlani ha avvisato l’attaccante: le ultime tre partite della stagione saranno decisive per tracciare i bilanci finali. Jovic vuole farsi trovare pronto.