Milan Cagliari, con Reijnders torna LUI a centrocampo: titolare in mediana, la situazione

Milan-Cagliari, gradito ritorno a centrocampo per Stefano Pioli: Yunus Musah sarà titolare al fianco di Reijnders

Come riportato da Tuttosport, per la gara di sabato sera tra Milan e Cagliari ci sarà un gradito ritorno in casa rossonera. Dopo aver scontato la squalifica contro il Genoa, Yunus Musah verrà rilanciato dal primo minuto.

Con lui ci sarà Tijjani Reijnders, intoccabile in mezzo specie con l’assenza di Loftus-Cheek. Dalla panchina partiranno invece Adli e Bennacer. Pioli vuole tornare alla vittoria dopo un mese di astinenza.