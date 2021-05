Procuratori Serie A: Juventus in cima nella classifica degli esborsi. Tutte le cifre del 2019-20

Juventus in cima alla classifica dei pagamenti ai vari procuratori, insegue una sorpresa. Anche questo settore è in caduta libera. I dati

Dopo la vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa la Juventus vince un altro titolo. I bianconeri chiudono infatti al primo posto della classifica degli esborsi nei confronti dei procuratori sommando le annate 2019 e 2020. I 65 milioni spesi in due anni regalano la vetta, a seguire un po’ a sorpresa la Roma con 42 milioni, Inter sul podio con 40, Milan 33.

Il Napoli si sa è una società che risparmia da questo punto di vista e non a caso è distaccata rispetto alle grandi, con 17 milioni spesi in due anni. Ultimo lo Spezia con meno di un milione per i procuratori. Come riporta la Gazzetta questa mattina la crisi post covid si è fatta sentire anche in questo campo: i dati ci mostrano che in totale sono stati spesi 188 milioni nel 2019, “solo” 138 e quindi una cinquantina in meno nel 2020.