Probabili formazioni Milan-Sparta Praga: ampio turnover per Pioli

Probabili formazioni Milan-Sparta Praga: ecco le possibili scelte dei due tecnici per la sfida di questa sera a San Siro

Mister Pioli dovrà ancora fare a meno di Donnarumma e Hauge. Ancora fuori Rebic, che è pronto però al rientro domenica contro l’Udinese. In difesa una sola possibile novità, ovvero Dalot sulla fascia sinistra, che completerebbe il reparto insieme ai soliti Romagnoli, Kjaer e Davide Calabria a destra. A centrocampo Tonali potrebbe prendere il posto di Kessie al fianco di Bennacer. Davanti certo della titolarità Zlatan Ibrahimovic. Alle sue spalle Castillejo, Brahim Diaz e Krunic potrebbero sostituire il trio titolare contro la Roma composto da Saelemaekers, Calhanoglu e Leao.

SPARTA PRAGA – 4-2-3-1 anche per i cechi. In difesa, a protezione di Heca, dovrebbero agire Sacek, Celutska, Lischka e Hanousek. In mediana spazio alla coppia formata da Pavelka e Travnik. La linea della trequarti dovrebbe vedere come interpreti Karlsson, Dockal e Krejci. Davanti unica punta Julis.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Bennacer, Tonali; Castillejo, Krunic, Diaz; Ibrahimovic.

PROBABILE FORMAZIONE SPARTA PRAGA (4-2-3-1) – Heca; Sacek, Celutska, Lischka, Hanousek; Pavelka, Travnik; Karlsson, Dockal, Krejci; Julis.