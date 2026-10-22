Conferenza stampa Amorim: «Non parlo ora con i giocatori. Ogni aspetto della partita la utilizzerò per migliorare»

Conferenza stampa Amorim post Milan Bournemouth: l’allenatore portoghese è intervenuto in sala stampa per rispondere alle domande dei cronisti presenti

Al termine di Bournemouth-Milan, Ruben Amorim è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole:

LA PARTITA «È difficile parlare della prestazione. Non c’era partita dopo 20 minuti. Oggi non è stata una partita. Abbiamo provato a difendere e abbiamo cercato di attaccare, ma la punizione ha ucciso la partita. È stata una partita difficile oggi. Abbiamo perso possessi, la partita è durata 20 minuti. Noi abbiamo ucciso la partita e non siamo stati in grado di rientrarci».

DOMINATO BOURNEMOUTH «Parliamo del fatto che il Bournemouth ha dominato dopo l’espulsione? Non so di come parlare della partita dal minuto 20. Il calcio è così. Dobbiamo pensare alla prossima partita».

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HA PARLATO CON MAIGNAN? «Non parlo ora con i giocatori. Ogni aspetto della partita la utilizzerò per migliorare. Tra due giorni giocheremo, dobbiamo pensare a cosa migliorare. Dobbiamo pensare anche a rimanere in 11 in campo».