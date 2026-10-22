 Pavlovic a Sky: «Maignan ci ha detto semplicemente di stare calmi, e basta. Sono cose che possono succedere, fa parte del gioco»
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Pavlovic a Sky: «Maignan ci ha detto semplicemente di stare calmi, e basta. Sono cose che possono succedere, fa parte del gioco»

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Published 33 minuti fa il 22 Ottobre 2026
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Pavlovic nel post partita di Bournemouth Milan, terza giornata della fase a girone unico dell’Europa League, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport

Al termine di Bournemouth-Milan, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto Strahinja Pavlovic. Queste le sue parole:

SULLA PARTITA «Penso che l’inizio della partita non sia andato bene, abbiamo commesso troppi errori nel primo tempo e… niente, non c’è molto da dire. Subire due rigori e ritrovarsi con un uomo in meno rende tutto maledettamente difficile. Adesso dobbiamo dimenticare questa partita e farci trovare pronti per la prossima».

PARLATO CON MAIGNAN «Sì… Ci ha detto semplicemente di stare calmi, e basta. Sono cose che possono succedere, fa parte del gioco».

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IN BARRIERA SULLA PUNIZIONE «Sì, beh, è un errore nostro, non c’è molto da dire. È brutto da vedere. Sul momento pensavo che la palla fosse un po’ più alta, ma a rivederla adesso è chiaro che si tratta di un errore di posizionamento della barriera».

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