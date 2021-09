Probabili formazioni Milan Lazio, Baiocchini: «Ibra vuole partire titolare»

Manuele Baiocchini, inviato Sky Sport a Milanello, ha fatto il punto sulle scelte di Pioli in attacco in vista della gara contro la Lazio

«Da oggi i nazionali sono tutti a Milanello tranne Saelemaekers che arriverà domani. La fortuna di stefano Pioli a prescindere dall’indisponibilità di Giroud e che avrà tutti gli attaccanti e sostanzialmente li ha avuti tutti a disposizione durante la sosta per lavorarcia al meglio. Se devo dire chi giocherà ti dico che Zlatan Ibrahimovic secondo me scenderà in campo dal primo minuto, non farà tutta la partita perchè non è al 100%, ma un tempo se lo fa. Quando Ibra sta bene lui vuole sempre partire titolare.Per quanto riguarda chi lo affiancherà ci sarà Brahim Diaz, Saelemaekers, quasi sicuramente dall’altra parte Leao, che sta facendo bene. Rebic probabilmete farà staffetta con il portoghese».