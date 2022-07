Probabili formazioni Colonia Milan: le ultime sulle scelte di Pioli per l’amichevole del RheinEnergieStadion

Tra poche ore il Milan scende in campo al RheinEnergieStadion per la prima amichevole internazionale di questa estate. I rossoneri sono di scena alla Telekom Cup contro i padroni di casa del Colonia. Sarà una formazione molto rimaneggiata per Stefano Pioli, privo di diversi elementi importanti.

COLONIA (4-1-3-2): Schwäbe; Schmitz, Ehizibue, Hübers , Arrey-Mbi; Skhiri; Huseinbasic, Ljubicic , Kainz; M. Schmid, Modeste. All. Baumgart.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Stanga, Kalulu, Gabbia, Ballo-Touré; Bakayoko, Pobega; Messias, Diaz, Adli; Giroud. All. Pioli.