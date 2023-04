La probabile formazione del Milan in vista del match di domani pomeriggio contro la Roma. Le ultime sulle scelte di Pioli

Si avvicina il calcio d’inizio del match del Milan contro il Lecce. Stefano Pioli studia gli ultimi dettagli della formazione rossonera che scenderà in campo domani all’Olimpico in un match assolutamente da vincere in ottica quarto posto.

Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, il tecnico rossonero si affida alla formazione tipo degli ultimi impegni. Simon Kjaer favorito su Thiaw in una difesa dove ci sarà anche il rientrante Davide Calabria. Bennacer riproposto sulla trequarti con Diaz e Leao ai suoi lati. Mediana composta da Krunic e Tonali.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Diaz, Bennacer, Leao; Giroud.