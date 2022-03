Domenica importante per il Milan. Dalla Primavera alla prima squadra gli obiettivi stagionali passeranno dalle sfide al Napoli

Domenica importante per il Milan. Dalla Primavera alla prima squadra sia maschile che femminile gli obiettivi stagionali passeranno dalle sfide allo stesso avversario: il Napoli

Si comincerà alle 10:45 con la Primavera in campo in trasferta sul campo dei partenopei. Poi tocca al Milan Femminile al Vismara per chiudere con la sfida scudetto al ‘Maradona’ della squadra di Pioli.