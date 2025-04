Prandelli dice la sua sul Milan di questa stagione: livello altissimo ma poca identità! Le dichiarazioni. Segui le ultimissime sul club rossonero

Le dichiarazioni di Cesare Prandelli a La Gazzetta dello Sport riguardo la stagione negativa del Milan tra Serie A e Champions.

PAROLE – “Individualmente, per me, è una delle più forti. Livello altissimo. Però non riesce a fare gioco di squadra, ha poca identità, sembra come poco organizzato: manca compattezza, mancano le distanze. Capisco che per SergioConceiçao non sia facile arrivare a metà campionato e creare qualcosa senza avere tempo, sotto esame ogni giorno”.