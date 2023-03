Prandelli: «Le grandi squadre scelgono giocatori stranieri». Le parole dell’ex ct della Nazionale sulla situazione del calcio italiano

Ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio Rai, l’allenatore Cesare Prandelli ha parlato della Serie A e degli attaccanti: un riferimento riguarda anche il Milan, il cui attacco è guidato proprio da un francese.

ATTACCANTI ITALIA – «Mi sembra di essere tornato nel 2010, sempre gli stessi argomenti. Secondo me c’è da prendere in mano la situazione e la federazione deve trovare dei correttivi. Fino ai 19 anni siamo competitivi nelle competizioni internazionali. Poi dopo la maggior parte di questi giocatori si perdono. Le grandi squadre scelgono giocatori stranieri oppure sentono più la pressione. La nostra proposta ai tempi era di creare l’U21 che possa giocare in Serie B, bisogna dare continuità di lavoro a questi ragazzi».