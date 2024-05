Thiago Silva quale futuro per l’ex Milan? Quel club ha presentato l’offerta! Cosa filtra sulla sua decisione del brasiliano

Manca poco alla decisione finale su quello che sarà il futuro di Thiago Silva. Il difensore 39enne lascerà il Chelsea al termine della stagione ma non ha ancora deciso in quale club andare a giocare. Nei giorni scorsi era circolata anche l’indiscrezione su un suo possibile ritorno al Milan, ma senza ulteriori conferme a riguardo.

A fare sul serio per il suo acquisto è invece il Fluminense. Come riferito da Fabrizio Romano, il club brasiliano ha presentato la prima proposta formale al calciatore. Adesso la palla passa al brasiliano, che dovrà scegliere se tornare in Brasile o se rimanere in Europa: le offerte sul suo tavolo non mancano.