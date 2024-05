Terracciano Milan, dove è finito l'ex Verona? 10' dal suo arrivo: e contro il Genoa... ULTIME

Terracciano Milan, dove è finito l’ex Verona? 10′ dal suo arrivo: e contro il Genoa… Le ULTIME in vista del prossimo match

10 minuti nei match contro il Lecce e il Bologna e poi Filippo Terracciano non si è più visto in campo col Milan. Ma contro il Genoa, vista l’assenza di Calabria, ci potrebbe essere spazio per l’ex Verona.

Dietro al poco minutaggio c’è sicuramente il fatto che davanti al terzino italiano ci sono giocatori di maggiore esperienza nelle gerarchie oltre alla sua giovanissima età.