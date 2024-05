Conte Milan, il tecnico è tra le prime scelte del Napoli: ecco le chance per Pioli di sedersi sulla panchina dei partenopei

Non solo il Milan, anche il Napoli è interessato ad Antonio Conte come prossimo allenatore. Il tecnico ex Inter e Juve è tra le primissime scelte dei partenopei, assieme a Gian Piero Gasperini dell’Atalanta.

A riferirlo è Gianluca Di Marzio, che spiega come invece i profili di Stefano Pioli e di Vincenzo Italiano siano più indietro nelle gerarchie e nelle preferenze di Aurelio De Laurentiis. Prosegue dunque la trattativa economica col tecnico salentino, col quale però non si è ancora trovato un punto di incontro.