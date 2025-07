MN24 – Maignan salta l’amichevole con l’Arsenal, al suo posto Terracciano: il motivo

Maignan non prenderà parte all’amichevole di oggi contro l’Arsenal: il portiere sta lavorando per esserci contro il Liverpool

Un’assenza di rilievo nella formazione del Milan che oggi a Singapore affronta l’Arsenal in un’attesa amichevole pre-stagionale. Il portiere titolare, Mike Maignan, non figura nella distinta ufficiale, né tra i pali né in panchina. Una decisione che ha destato l’attenzione degli addetti ai lavori e dei tifosi, ma che, come appreso dalla redazione di Milannews24, rientra in un programma specifico di recupero e messa in condizione.

L’estremo difensore francese, pilastro fondamentale della squadra rossonera, sta infatti svolgendo un lavoro personalizzato per raggiungere la migliore condizione fisica. L’obiettivo primario è quello di essere perfettamente pronto per il prossimo impegno amichevole, fissato per sabato 26 luglio contro il Liverpool. Questo match, che si terrà a Hong Kong, rappresenterà un test ancora più probante per il Milan, guidato dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri e con Tare nel ruolo di Direttore Sportivo, figure chiave per il futuro del club.

L’assenza di Maignan contro l’Arsenal, pur non essendo legata a un infortunio grave, evidenzia la cautela con cui lo staff medico e tecnico del Milan sta gestendo la preparazione del portiere. Dopo una stagione intensa, è cruciale per Maignan ritrovare la perfetta forma atletica per affrontare al meglio le sfide che attendono i rossoneri. La temperatura elevata e l’umidità di Singapore in questo periodo dell’anno (con medie di circa 27-31°C e alta umidità) rendono ancora più delicato il rientro in campo a pieno regime, e la scelta di non rischiare Maignan è comprensibile e saggia.

Questo periodo di preparazione estiva è cruciale per il Milan. Sotto la guida di Massimiliano Allegri, la squadra sta cercando di assimilare i nuovi schemi tattici e di trovare la giusta amalgama. L’arrivo di Tare come DS ha già portato alcune operazioni di mercato che puntano a rafforzare la rosa e a renderla ancora più competitiva, sia in Italia che in Europa. La salute dei giocatori chiave, come Maignan, è naturalmente una priorità assoluta in questa fase.

Il fatto che Milannews24 abbia riportato questa notizia con un tono rassicurante è un segnale positivo. I tifosi possono stare tranquilli: l’assenza di Maignan è parte di una strategia ben definita per assicurare che il portiere sia al top della forma per gli appuntamenti che contano. L’amichevole contro il Liverpool sarà un banco di prova importante non solo per Maignan, ma per l’intera squadra, che avrà l’opportunità di misurarsi contro un’altra big del calcio europeo.

L’attenzione è ora tutta rivolta a sabato, quando il Milan scenderà in campo contro il Liverpool. Sarà l’occasione per vedere i progressi della squadra e, si spera, il ritorno tra i pali di Mike Maignan, pronto a difendere i colori rossoneri con la sua consueta leadership e bravura. Il percorso di preparazione è lungo e impegnativo, ma l’obiettivo finale è chiaro: presentarsi all’inizio della stagione ufficiale con una squadra forte, coesa e al massimo delle sue potenzialità.