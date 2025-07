Arsenal Milan, Allegri schiera subito titolare il nuovo acquisto: sarà al centro della squadra. Ultimissime notizie sui rossoneri

È quasi tutto pronto al National Stadium di Singapore per l’atteso scontro tra Milan e Arsenal, con fischio d’inizio alle ore 13:30 italiane. Un’amichevole di prestigio che vedrà i rossoneri scendere in campo con un 4-3-3, una formazione che presenta alcune interessanti novità e conferme.

La Formazione del Milan e la Sorpresa Ricci

Tra i pali, P. Terracciano difenderà la porta. La linea difensiva a quattro sarà composta da Tomori, Thiaw, Pavlovic e Bartesaghi. Un reparto solido, ma è il centrocampo a destare particolare interesse.

In mediana, spicca la titolarità di Samuele Ricci, affiancato da Loftus-Cheek e Musah. La scelta di mister Allegri di schierare Ricci dal primo minuto è un segnale forte. L’ex Torino, arrivato in questa sessione di mercato, avrà subito l’opportunità di mettersi in mostra contro un avversario di calibro internazionale come l’Arsenal. Questa mossa suggerisce che il tecnico vede in lui un elemento chiave per la nuova stagione, capace di dettare i ritmi e offrire equilibrio in mezzo al campo. La sua presenza da titolare in una partita così importante potrebbe indicare una rapida integrazione nei meccanismi della squadra e la fiducia del tecnico nelle sue qualità.

Il tridente offensivo sarà un mix di velocità e tecnica, con Saelemaekers, Leao e Pulisic pronti a creare pericoli per la difesa avversaria. A disposizione in panchina ci saranno diverse opzioni valide, tra cui Chukwueze, Okafor e Colombo, pronti a subentrare per dare nuova linfa alla squadra.

L’incontro di oggi sarà un banco di prova importante per valutare lo stato di forma dei rossoneri e, in particolare, per osservare da vicino le prestazioni dei nuovi acquisti, con Ricci in primo piano.