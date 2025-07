Arsenal Milan, confermato il cambio ruolo di Tomori: Allegri ha studiato questa mossa per il calciatore inglese. Le ultimissime notizie

Alle 13:30 italiane (le 19:30 a Singapore), il National Stadium di Singapore è pronto ad ospitare il tanto atteso match tra Milan e Arsenal. L’atmosfera è carica di aspettative, e i tifosi rossoneri sono curiosi di vedere come si schiererà la squadra di Massimiliano Allegri, soprattutto in vista di alcune scelte sorprendenti nella formazione iniziale.

Il Milan scenderà in campo con un 4-3-3 che promette dinamismo e offensività. Tra le maglie da titolare, spicca la presenza di Fikayo Tomori nel ruolo di terzino destro. Questa è senza dubbio una delle scelte più discusse e intriganti operate da mister Allegri. Tomori, centrale difensivo di ruolo, riconosciuto per la sua velocità, forza fisica e capacità di anticipo, si trova ad affrontare una nuova sfida tattica. La sua posizione sulla fascia destra, sebbene non inedita in carriera (avendo già ricoperto ruoli esterni in passato, anche se più come esterno di difesa a tre o occasionalmente terzino sinistro), solleva interrogativi sulla sua capacità di adattamento in fase di spinta e, soprattutto, sulla sua intesa con gli esterni offensivi.

La mossa di schierare Tomori terzino destro potrebbe essere dettata da diverse ragioni: la volontà di garantire maggiore solidità difensiva su quella fascia contro un Arsenal storicamente pericoloso sulle corsie esterne, la necessità di sopperire a eventuali assenze o l’intenzione di testare nuove soluzioni tattiche in vista della stagione. La sua velocità potrebbe essere preziosa per contenere gli attaccanti avversari, ma sarà interessante vedere come si integrerà con Saelemaekers, l’esterno alto sulla sua corsia, e come gestirà la fase di costruzione dal basso, dove solitamente un terzino offre ampiezza e cross.

A centrocampo, il trio Loftus-Cheek, Ricci e Musah promette fisicità e inserimenti, mentre in attacco il tridente Saelemaekers, Leao e Pulisic garantirà rapidità e imprevedibilità. Tra i pali, Terracciano difenderà la porta, con Thiaw e Pavlovic centrali e Bartesaghi sull’out di sinistra. Allegri, come sempre, cerca soluzioni innovative, e la scelta di Tomori terzino destro sarà senza dubbio uno dei temi più interessanti da osservare in questo match amichevole di lusso.