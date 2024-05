Panchina Milan, definito il profilo ideale: due i nomi più caldi! TUTTI gli allenatori sondati dai rossoneri per il post Pioli

Sono giorni e settimane calde per decidere quale sarà il futuro della panchina del Milan, sulla quale a partire dalla prossima stagione non si siederà più Stefano Pioli. Il Corriere della Sera fa il punto sui vari allenatori sondati al momento dai rossoneri, due sono i nomi in pole al momento.

Si tratta di Sergio Conceicao e di Paulo Fonseca. Una decisione non è ancora stata presa, ma i dirigenti hanno tracciato l’identikit del profilo ideale: giovane, internazionale, con una proposta di gioco moderna, capace di lavorare in team con l’area tecnica del club. Thiago Motta è molto apprezzato ma difficile da raggiungere. Gallardo no convince, De Zerbi ha la problematica della clausola da 15 milioni di euro che i rossoneri non hanno intenzione di pagare. Infine Farioli è una pista che piace, ma è considerato ancora inesperto.