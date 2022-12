Goal meraviglioso di Rafael Leao contro la Svizzera: tiro a giro e niente da fare per Sommer

Bellissima rete di Rafael Leao negli ultimi minuti dell’ottavo di finale tra Portogallo e Svizzera: tiro a giro dal limite dell’area e palla sotto l’incrocio dei pali.

Per l’esterno del Milan, entrato in campo all’87’ minuto al posto di Bruno Fernandes, è il secondo goal in questo Mondiale in 65 minuti totali giocati.