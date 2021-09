Pochettino: «Donnarumma o Navas? Non ho ancora deciso» – VIDEO

Pochettino apre alla possibilità di schierare l’ex milanista Donnarumma. Le parole del tecnico argentino del PSG

Mauricio Pochettino apre alla possibilità di far esordire in Ligue 1 Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan. Keylor Navas è infatti impegnato nel lungo ritorno dalla trasferta con la nazionale costaricana.

«Non abbiamo ancora deciso chi andrà in porta domani, ma tra le opzioni c’è Donnarumma. Sarà una partita complicata in un contesto in cui diversi nostri giocatori hanno giocato 3 partite con le loro nazionali. Alcuni stavano ancora gareggiando alle 3 del mattino».