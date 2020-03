Pobega è chiamato nei prossimi anno al salto di qualità al Milan ma prima di tutto ciò lo step al Benevento potrebbe permettergli di maturare

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il Benevento avrebbe puntato al gioiellino del Milan Pobega, attualmente in prestito al Pordenone in Serie B.

Per il giovane centrocampista potrebbe essere lo step decisivo, per completare il processo di maturazione, fare un anno in prestito al Benevento, ormai prossimo alla qualificazione in Serie A.