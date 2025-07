Pobega vicinissimo al Bologna: il Milan spinge per la cessione a titolo definitivo. I dettagli

Pobega, centrocampista del Milan, è ormai vicinissimo al ritorno al Bologna: i rossoneri spingono per la cessione a titolo definitivo

Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, si avvicina sempre più a un ritorno al Bologna. Le trattative tra i due club sono estremamente avanzate, con la fumata bianca che sembra ormai imminente. La notizia è stata confermata da Matteo Moretto, esperto di mercato, sottolineando come l’affare sia in una fase decisiva.

Il futuro di Pobega al Milan è apparso incerto sin dall’inizio del mercato estivo. Nonostante si trovi attualmente a Milanello, allenandosi sotto la guida del nuovo tecnico rossonero Massimiliano Allegri, la dirigenza milanista sembra intenzionata a monetizzare il valore del giocatore. Pobega, classe 1999, è un prodotto del settore giovanile del Milan e ha già vestito la maglia del Bologna nella stagione 2019-2020, seppur brevemente, in prestito. La sua esperienza in Serie A si è consolidata negli anni con prestiti a Spezia e Torino, dove ha dimostrato ottime qualità come centrocampista box-to-box, capace di inserimenti offensivi e di garantire sostanza in fase difensiva.

La Formula del Trasferimento: Cessione Definitiva l’Obiettivo del Milan

Il nodo principale della trattativa riguarda la formula del trasferimento. Il calciomercato Milan, infatti, predilige una cessione a titolo definitivo, desideroso di incassare una cifra che possa essere reinvestita sul mercato per altri rinforzi. Questa strategia rientra in un più ampio piano di gestione finanziaria e di riflessione sulla rosa da parte del club di Via Aldo Rossi. La richiesta di un trasferimento definitivo per Pobega riflette la volontà del Milan di ottimizzare le proprie risorse, considerando anche l’attuale abbondanza nel reparto di centrocampo.

Dall’altra parte, il Bologna vede in Pobega un rinforzo ideale per la propria linea mediana. Le qualità fisiche e tecniche del centrocampista si sposerebbero perfettamente con il progetto tecnico dei rossoblù. La sua conoscenza del campionato italiano e la sua già dimostrata capacità di adattamento lo rendono un profilo particolarmente appetibile per il club emiliano, che sta cercando di costruire una squadra competitiva per la prossima stagione.

Prossimi Passi e Aspettative

Le prossime ore saranno cruciali per definire gli ultimi dettagli dell’accordo. Si attendono contatti continui tra le dirigenze di Milan e Bologna per limare le ultime differenze e trovare un punto d’incontro sulla valutazione del cartellino del giocatore. È possibile che il Bologna stia valutando diverse opzioni, ma l’interesse per Pobega è concreto e pressante.

Per Pobega stesso, un ritorno al Bologna potrebbe rappresentare una grande opportunità per ottenere maggiore continuità e un ruolo da protagonista, cosa che a Milanello, con la forte concorrenza, sarebbe più difficile. La sua esperienza e la sua dedizione potrebbero essere un valore aggiunto significativo per il Bologna, una squadra che punta a consolidarsi nelle zone alte della classifica e a giocarsi le sue carte anche in ottica europea, dopo l’ottima stagione appena trascorsa. La stretta di mano sembra ormai questione di tempo, con Matteo Moretto che si conferma una fonte affidabile su questa vicenda di mercato. Resta da vedere solo l’ufficialità della formula finale, ma la trattativa è senza dubbio avanzatissima.