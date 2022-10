Pobega a Milan Tv: «Pioli ha creato un’identità precisa»

Tommaso Pobega ha parlato a Milan Tv in vista del match contro il Torino. Ecco le parole del centrocampista

GOL GABBIA – «Sono rimasto super contento di quando ha seganto, lavorando e rimanedo concentrati, quando hai poi l’occasione si riesce a farsi trovare pronti»

PRESTITO – «Rispetto ad altri miei compagni non ero maturo, non ero pronto appena uscito dalla Primavera, questo percorso mi è servito per crescere senza le pressioni che può dare il Milan, ma prendendosi ogni anno, alzando l’asticella, migliorando stagione dopo stagione»

RITORNO AL MILAN «Già durante l’estate ci siamo parlati e si è capito che c’era volontà di fare questo percorso insieme. L’emozione è tanta, cosi come la voglia di venire qua a Milanello, allenarsi, crescere e dare il meglio in ogni occasione che si ha dispozione».

PIOLI – «Cerco di fare quello che mi chiede il mister. Negli anni che Pioli ha lavorato qui ha creato un’identità precisa in cui sa quello che deve fare, i principi, il modo in cui giochiamo. Questo aiuta perchè nonostante vengano poi fatti cambi, l’identità è quella. Questo aiuta ogni settimana a lavorare e a crescere. Io cerco di mettere le mie caratteristiche a diposizione della squadra»

TORINO – «Troviamo un Torino che ha voglia di dimostrare che tutto il lavoro che fanno porta ad un risultato, una squadra forte. Quindi sarà da affrontarla con la massima attenzione e concentarzione. Cecheremo di portare la partita e gli episodi dalla nostra parte per cercare di vincere»