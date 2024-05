Sarri Milan, RETROSCENA sul tecnico: spunta un ostacolo sulla strada dei rossoneri. Cosa succede per l’allenatore

C’è anche Maurizio Sarri nella lista del Milan per sostituire l’eventuale (ma sempre più probabile) partenza di Stefano Pioli. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, però, spunta un ostacolo per arrivare al tecnico ex Lazio.

L’Olympique Marsiglia apprezza molto l’allenatore, tanto da aver già chiesto informazioni su di lui in vista della prossima stagione. Retroscena: l’OM lo voleva già dopo l’esperienza alla Juventus, ma aveva deciso di prendersi un anno sabbatico.