Rinnovo Theo Hernandez, parti in contatto: sullo sfondo QUESTI due top club! Cosa può succedere

Rinnovo Theo Hernandez, parti in contatti per il prolungamento del contratto: sullo sfondo restano PSG e Bayern Monaco

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tema del rinnovo di Theo Hernandez è un tema molto caldo del calciomercato Milan. Le parti sono in contatto per cercare una quadra per prolungare l’accordo, attualmente in scadenza nel 2026, al 2028.

La base è un ingaggio intorno ai 6.5 milioni di euro bonus inclusi. Sullo sfondo restano PSG e Bayern Monaco con il prezzo fissato da Furlani a 100 milioni di euro.