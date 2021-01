Pirlo in conferenza: «Il Milan è la squadra da battere»

Conferenza stampa Pirlo: il tecnico bianconero è tornato a parlare della sfida con il Milan alla vigilia del match contro il Sassuolo

Andrea Pirlo in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Sassuolo: «Chi è primo in classifica è la squadra da battere, ma noi ci prendiamo le responsabilità. Vinciamo da 9 anni, sappiamo che c’è pressione ma la squadra da battere è sempre quella che è prima».

VITTORIA DI SAN SIRO – «Vittoria importante in un momento importante ma se non vinciamo domani non è servita a niente. La partita successiva è sempre la più importante, domani incontriamo un’ottima squadra ma senza risultato la gara di San Siro passa in secondo piano».