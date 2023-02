Pirlo: «Ecco quali sono i miei obiettivi, quando facevo il calciatore..»

Andrea Pirlo si è raccontat rilasciando una lunga intervista al Daily Mail. Ecco le parole dell’ ex Milan e Juve

Andrea Pirlo si è raccontat rilasciando una lunga intervista al Daily Mail. Ecco le parole dell’ ex Milan e Juve:

OBIETTIVI – «Per me è importante avere grandi obiettivi. Quando facevo il calciatore, giocavo sempre per vincere i grandi trofei e ora ho lo stesso obiettivo. Sono qui per migliorare ma l’ambizione è arrivare in una grande squadra, vincere la Champions League. Perché se non hai ambizioni, meglio restare a casa».

CONTE – «Da lui ho imparato tante cose, a volte parlo con lui e per me è stato molto importante capire la sua mentalità perché è stato uno dei migliori allenatori della mia carriera. La mentalità vincente è la chiave».

CLICCA QUI PER L’INTEGRALE