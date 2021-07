Pioli, un piano d’attacco per agevolare l’inserimento di Giroud: tre opzioni da studiare intanto che l’affare vada in porto

Pioli, un piano d’attacco per agevolare l’inserimento di Giroud: tre opzioni da studiare intanto che l’affare vada in porto. Gazzetta dello sport di questa mattina mette in luce le tre possibilità, mentre il giocatore è atteso per domani a Milano.

TRE OPZIONI- La prima riguarda il classico 4-2-3-1 con Giroud o Ibra al centro dell’attacco e, date le circostanze, potrebbe essere una soluzione che favorirebbe maggiormente il francese. La seconda è un 4-3-1-2 con i due giocatori insieme e Krunic a fungere attualmente da trequartista. La terza è un 4-3-3 con Leao a destra, Rebic a sinistra e uno tra i due a fungere da punta centrale.