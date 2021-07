Giroud, atteso per domani: Pioli studia un piano per lui ed Ibra, in modo tale che possano già lavorare insieme all’arrivo del francese

Giroud, atteso per domani: Pioli studia un piano per lui ed Ibra, in modo tale che possano già lavorare insieme all’arrivo del francese. Gazzetta dello sport di questa mattina fornisce una certezza in più rispetto a quanto detto ieri: “Ecco il jolly Giroud. È atteso per domani. Vice Ibra o in coppia. Pioli avrà più scelta. Il francese presto a Milano per le visite. Il tecnico apprezza la sua disponibilità”.

TEMPISTICHE- Come riporta la rosea, le vacanze del giocatore post Europeo saranno presto interrotte per le visite mediche con il nuovo club: se ogni dettaglio della trattativa sarà definito nelle prossime ore, potrà già essere in città domani per i test e la firma sul contratto. E se anche non dovesse essere domani, prosegue il quotidiano, lo sbarco arriverà comunque in settimana.