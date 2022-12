Pioli sul tempo effettivo: «Io sarei per due tempi da 30 minuti». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Calcio Club dei maxi recuperi in Qatar e il tempo effettivo. Ecco le parole del tecnico del Milan:

«Io faccio fatica a perché non si arrivi al tempo effettivo. La motivazione di Collina è corretta, perché anche a noi è capitato di giocare 46-47′ minuti. Io sarei per due tempi da 30 minuti, i giocatori perderebbero meno tempo. Perché in Champions non protestano e non stanno per terra? Perché non te lo permettono. Perché gli arbitri in Italia sugli angoli devono andare in area a dire di non fare fallo? Quando si va in Europa l’arbitro non ti spiega nulla, qui no. Devi fare l’arbitro… troppe spiegazioni».