Pioli su Bennacer: «È pronto per giocare dall'inizio, vedremo...»

Stefano Pioli ha parlato durante la conferenza stampa della vigilia di Milan Cagliari sulle condizioni di Bennacer

Stefano Pioli può contare nuovamente su Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino è recuperato per il match contro il Cagliari, come dallo stesso tecnico confermato in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni.

BENNACER – «La condizione di Bennacer è cresciuta, è pronto per giocare dall’inizio, poi vedremo che scelte farò. Sa riempire il campo, ha tutto».

