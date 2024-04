Pioli si sfoga alla vigilia di Juve-Milan: non una critica al club ma... Le reali intenzioni del tecnico

Pioli si sfoga in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Milan: non una critica al club ma… Le reali intenzioni del tecnico

Ieri alla vigilia della sfida in programma oggi allo Stadium tra Juventus e Milan Stefano Pioli ha dichiarato che la sua squadra non è mai stata la più forte del campionato, nemmeno quando ha vinto lo scudetto nel 2022.

Stando a quanto riportato da La Repubblica, la sua versione sui rossoneri non era una critica alla squadra e al club ma soltanto un modo per rivendicare in maniera orgogliosa lo scudetto vinto due stagioni fa.