Pioli Milan, OSTACOLO buonuscita: il tecnico chiaro col club. Ecco cosa si aspetta

Pioli-Milan, ostacolo buonuscita prima del divorzio a fine anno: il tecnico non intende rinunciare all’ultimo anno di contratto

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli è in pole per la panchina del Napoli della prossima stagione con De Laurentiis che gli ha offerto un biennale da 3 milioni di euro netti a stagione più bonus con opzione per il terzo anno.

Tuttavia l’affare è subordinato all’addio del tecnico emiliano al club rossonero. Addio che non si preannuncia per nulla semplice: Pioli, che è legato al Diavolo da un contratto fino al 2025 da 4.5 milioni di euro a stagione, non intende rinunciare ai soldi e si aspetta una cospicua buonuscita.