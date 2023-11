Pioli alza la voce: d’ora in avanti non sarà più ammesso! Il retroscena in casa rossonera verso il Borussia Dortmund

Il Milan si prepara all’importantissima sfida di questa sera contro il Borussia Dortmund e l’obiettivo è evitare di ripetere la prestazione col Newcastle, imitando invece se possibile quella col PSG.

Come riportato dalla Gazzetta dello sport, Pioli è stato chiaro con i suoi: non è più ammesso tirare 25 volte senza fare gol proprio come successo alla prima giornata con gli inglesi.