Pioli a Dazn: «Theo Hernandez non ha mancato di rispetto! Su Chukwueze giudizi troppo affrettati»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Dazn dopo la partita contro il Verona di Serie A 2023/24. Le dichiarazioni

Stefano Pioli ha parlato a Dazn dopo Verona Milan.

MALORE BARONE – «Faccio un in bocca al lupo a Barone sperando che la cosa possa passare».

VITTORIA – «L’abbiamo interpretata bene, stavamo anche difendendo bene prima del gol. Siamo stati squadra, abbiamo corso tanto e creato tantissimo. Calcolando che venivamo dalla partita di giovedì…».

BARONI HA PROPIZIONATO AMMONIZIONE THEO – «È stata così e non va bene. Theo dice sempre ‘parlate parlate’ ma non era una mancanza di rispetto per la tifoseria avversaria. L’intervento dell’allenatore ha fatto sì che scattasse l’ammonizione e noi avremo il giocatore squalificato con la Fiorentina».

CAMBI LOFTUS-CHEEK E PULISIC – «Ho visto Loftus-Cheek e Pulisic stanchi, ma è normale perché giochiamo tante partite. Avevamo bisogno di freschezza. Abbiamo sofferto il giusto, loro han cercato di riprenderla fino alla fine ma l’abbiamo vinta meritatamente».

ANALISI DEL VERONA – «Abbiamo studiato bene i nostri avversari. Abbiamo queste caratteristiche: gamba, velocità e abbiamo scelto giocatori così».

OKAFOR – «È una storia di un giocatore straniero che viene a giocatore in un campionato diverse, con caratteristiche diverse dal Villarreal. Ma ci sta mettendo l’impegno massimo. Troppe volte si affrettano i giudizi. Ci va tempo, lui lo fa sempre con disponibilità. Sono contento del suo gol e di come entra in campo».

THEO E LEAO COPPIA PIU’ FORTE – «Sì assolutamente sì. I mezzi tecnici e fisici sono superiori e mentalmente sono molto continui e molto dentro. È una coppia continua, gli avversari devono prendere delle preventive. Sono giocatori fantastici e ce li stiamo godendo tutte».

GOL SBAGLIATO DA LEAO – «Imparerà anche questo. Lo alleno da 4 anni. Un attaccante in queste situazioni cerca di tentare il gol ma da lui ci si aspetta più precisione in queste situazioni. Oggi è stato nettamente pericoloso e importante per la squadra».