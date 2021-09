Pioli lancia Maldini: «Ha le qualità per fare bene, è lui il riferimento»

Stefano Pioli ha parlato dell’esordio di Daniel Maldini dal primo minuto contro lo Spezia, l’analisi del tecnico rossonero

Interbvenuto ai microfoni di DAZN prima della partita tra Spezia e Milan, Stefano Pioli ha commentato l’esordio di Daniel Maldini dal primo minuto. Ecco le parole del tecnico rossonero sul trequartista che giocherà al posto di Brahim Diaz.

DANIEL MALDINI – «Da inizio stagione è lui il riferimento con Brahim Diaz, ha le qualità per fare bene in quella posizione quando non gioca Brahim».

GIROUD – «Spero che stia bene, se l’ho scelto vuol dire che è così. Ha vissuto due settimane particolari, ma è un punto di riferimento per noi perché si sa muovere bene in profondità e tra le linene. Saprà farsi trovare in buona posozione per aiutarci al meglio».

SPEZIA – «Lo Spezia gioca a calcio, è una squadra dinamica, intensa e aggressiva: attacca con tanti giocatori e dobbiamo essere preparati a sostenere avversari forti».