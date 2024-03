Fiorentina Milan, Pioli svela: «Non solo Kjaer, c’è un altro giocatore che devo valutare». Le sue parole in conferenza

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Fiorentina e Milan, Stefano Pioli ha parlato anche dei suoi giocatori in vista dell’impegno di domani sera.

COME HA VISTO IL GRUPPO – «Il gruppo si è diviso in due. Chi è rimasto a casa ha recuperato energie e ha lavorato bene. Chi è andato via, a parte Kjaer che è tornato con un affaticamento e non ci sarà domani a scopo precauzionale, con gli altri ci siamo visti ieri. L’unico impegnato tanto è stato Pulisic con gli USA, lo valuterò bene ma mi sembrava in buone condizioni».

LE PAROLE DI PIOLI IN CONFERENZA STAMPA PRE FIORENTINA-MILAN