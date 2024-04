Van Bommel Milan, l’idea di Ibrahimovic perde consensi: il club ha ora una nuova strategia

Van Bommel Milan, l’idea di Ibrahimovic perde consensi: il club rossonero ha ora una NUOVA STRATEGIA. Ultime

Tra i nomi di allenatori accostati alla panchina del Milan per sostituire Stefano Pioli c’è anche quello di Mark Van Bommel. In particolare la sua candidatura era stata proposta da Ibrahimovic.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, il club rossonero avrebbe altri piani per la panchina. In pole position in questo momento c’è Lopetegui, che ha fatto notevoli passi in avanti rispetto alla concorrenza. Niente di ufficiale, ma lo spagnolo inizia a viaggiare spedito verso il traguardo.