Buongiorno Milan, contatto ufficiale tra il Torino e questo club di Serie A! Le NOVITÀ sul futuro del difensore

Si accende la corsa ad Alessandro Buongiorno, difensore di proprietà del Torino che potrebbe cambiare aria in estate di fronte a un’offerta allettante per sé e per la società granata.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbe stato un primo contatto ufficiale tra il club di Urbano Cairo e il Napoli, desideroso di soffiare a Milan e Inter in particolare il centrale azzurro.