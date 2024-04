Juve Milan e quel record negativo che incombe: per evitarlo Pioli deve sbancare lo Stadium

Juve Milan e quel record negativo che incombe: per evitarlo Pioli deve sbancare l’Allianz Stadium oggi pomeriggio

Oggi pomeriggio alle 18 il Milan scenderà sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium per affrontare la Juventus nella sfida valevole per la trentaquattresima giornata di campionato.

L’obiettivo dei rossoneri è vincere per trovare risposte e per evitare un record negativo, vale a dire le cinque partite consecutive senza vittoria. Nella gestione Pioli, ossia dal 2019 ad oggi, soltanto una volta il Diavolo non ha vinto per così tante partite (sette tra gennaio e febbraio dello scorso anno).