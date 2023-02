Pioli nel post partita: «Le partite negative ci hanno tolto fiducia». Le parole del tecnico rossonero dopo la sconfitta nel derby

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta nel derby. Ecco le parole del tecnico del Milan:

PRESTAZIONE – «Chiaro che volevamo essere più compatti e abbiamo aspettato di più gli avversari. Abbiamo concesso qualcosa e difeso male. Dovevamo palleggiare di più: male perchè ne avevamo la possibilità ed eravamo spesso in superiorità numerica. Non siamo saliti col baricentro nel primo tempo. Abbiamo fatto partita difficile. Ci siamo fatti trovare impreparati sulle palle inattive ancora una volta. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio offensivamente».

CAMBIO MODULO – «Non è stato complicato. Anche i ragazzi in settimana hanno lavorato con la giusta convinzione. Evidente che nell’ultimo periodo non siamo stati compatti e solidi in difesa. Abbiamo creduto che per affrontare l’Inter queste errano le giuste posizioni. Il nostro errore è stato non riuscire a palleggiare e muovere palla e questo ci ha obbligato nel primo tempo a fare tanta fase difensiva».

VOSTRO CREDO – «Credo che da allenatore ho chiara la situazione: se avessimo giocato il nostro calcio saremmo andati in difficoltà. Ora non abbiamo quelle distanze e solidità che avevamo prima. Dobbiamo fare meglio tante cose ma abbiamo trovato più densità e solidità ma non si può rinunciare a essere più offensivi e aggressivi. Proveremo a essere più spregiudicati».

LEAO – «Leao ha un grandissimo potenziale. La scelta di giocare con due attaccanti più vicini era per mettere in difficoltà la difesa dell’Inter. Leao deve stare attivo tutta la partita ed è un giocatore su cui puntiamo tanto. Le scelte che ho fatto sono le migliori per ciò che ho visto durante la settimana: Leao non ha le caratteristiche di due punte vicine in verticale».

SITUAZIONE – «Le partite negative ci hanno tolto fiducia e convinzione come è normale che sia: non siamo ancora una squadra così matura, con qualche assenza e con altri non al massimo della propria condizione. Bisogna ripartire da stasera anche se è una sconfitta nel derby e che fa male moralmente. Ma stasera abbiamo trovato solidità e determinazione che può aiutarci a tornare ai nostri livelli»